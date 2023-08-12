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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سكان كييف في الملاجئ بعد استهدافها بصواريخ كينجال الروسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، صباح أمس حالة من التوتر والهلع، بعد سماع دوي عدة انفجارات، وتفعيل منظومات الدفاع الجوي في المدينة. 

وأعلنت القيادة الجوية الأوكرانية أنه تم إطلاق صواريخ روسية من طراز كينجال باتجاه منطقة العاصمة كييف، وأنه تم اعتراضها وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها. 

وطلب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو من السكان البقاء في ملاجئ الاحتماء من الغارات الجوية، وأكد أن السلطات تبذل قصارى جهدها لحماية المدينة والمواطنين. 

وقال مصدر عسكري أوكراني لرويترز إن هذه الصواريخ، تأتي ردا على ضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية على مواقع روسية في شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس. 

وأضاف المصدر أن هذه الضربات كانت جزءا من عملية استخباراتية لجمع معلومات عن نشاطات روسيا العسكرية في تلك المناطق، وأنه تم تنفيذها بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو). 

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