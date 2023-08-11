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الجمعة 11 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم ليد الناشئين.. المنتخب الدنماركي ينهي حلم مصر في الحفاظ علي اللقب

منتخب مصر كره يد
منتخب مصر كره يد ١٩
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توقفت مغامرة المنتخب المصري لكرة اليد تحت 19 سنة الباحثة عن الحفاظ على لقب كأس العالم، بعد الخسارة أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 39-35 في الدور نصف النهائي من البطولة المقامة في كرواتيا، ليتوقف الحلم بتكرار الإنجاز وحصد اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني كاد منتخب مصر أن يصنع ريمونتادا تاريخية جديدة لكن منتخب الدنمارك نجح في تحقيق الفوز من خلال اختراق دفاعات الفراعنة

وينتظر المنتخب المصري مباراة قادمة على الميدالية البرونزية أمام الخاسر من إسبانيا وكرواتيا في مباراة تقام في السادسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل.

المنتخب المصري لكرة اليد كأس العالم الدنماركي