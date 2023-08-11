تصعيد جديد.. استشهاد 23 جنديا سوريا فى هجوم لـ"داعش" شرقي البلاد

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 08:49 م

استشهد ٢٣ جنديا سوريا خلال هجوم شنّه تنظيم "داعش" الإرهابي على حافلة عسكرية شرق سوريا الخميس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصعيد جديد للتنظيم المتطرف.

وأفاد المرصد باستهداف عناصر التنظيم الإرهابي حافلة عسكرية، في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث نصبوا كمينًا للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتسبب ذلك بمقتل ٢٣ جنديًا على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح متفاوتة، فيما لا يزال مصير العشرات من الجنود مجهولا.

ونقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري أن مجموعة إرهابية استهدفت الحافلة، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين، من دون تحديد عددهم.

وشهدت بادية ريف دير الزور الشرقي صباح أمس الجمعة استنفارا للقوات السورية ومجموعات مقاتلة موالية لطهران، تنشط في المنطقة التي تعد من بين مناطق نفوذها.

وذلك هو الهجوم الثالث على الأقل للتنظيم الإرهابي ضد القوات السورية والمسلحين الموالين لها منذ مطلع الشهر الحالي، وإن كان "الأكثر دموية"، وفق ما أعلن مدير المرصد رامي عبد الرحمن، وأضاف أن التنظيم الإرهابي بدأ في الفترة الأخيرة تصعيد عملياته العسكرية الدموية.