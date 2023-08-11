الدوري التركي.. تريزيجيه يقص شريط مبارياته مع طرابزون أمام أنطاليا سبور

أعلن الكرواتي نيناد بيليتشا، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أنطاليا سبور، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري التركي في الموسم الجديد 2023-2024.

ويواجه طرابزون سبور بقيادة نجمه تريزيجيه، أنطاليا سبور، اليوم الجمعة، في المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب استاد بابارا بارك.

يتواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي لطرابزون أمام أنطاليا، ليقص شريط مبارياته في الموسم الجديد من بطولة الدوري التركي، أساسيًا ليبدأ خطوة جديدة في بلاد الأناضول كأحد الطيور المهاجرة المصرية خارج الوطن.

تشكيل طرابزون سبور

حراسة المرمى: تشاكير

خط الدفاع: لارسين ، بينكويتش ، دينزفيل ، إلمالي

خط الوسط: باكاسيتاس ، كورابيلاس ، عبدالقادر عمر

وفي الهجوم: فيسكا ، بوزوك ، محمود حسن تريزيجيه.

وتنقل مباراة طرابزون سبور ضد أنطاليا سبور في افتتاحية الدوري التركي، عبر قناة beIN Sports Arabia 4 HD.