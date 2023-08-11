الأقصر تحتفل بتخريج المدربين الحاصلين على الدبلومة الأفريقية



احتفلت منطقة الأقصر لكره القدم، اليوم الجمعة، بتخريج المدربين الحاصلين علي الدبلومة الأفريقية D3و D4 والتي نظمها فرع الاقصر لكره القدم مع الاتحاد المصري لكره القدم.

قام جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، وعادل فخري المدير التنفيذي، و عماد سمير المحاضر الرئيسي بالدورة بتوزيع شهادات التخرج علي المتدربين.

أقيم الاحتفال بنادي المدينة المنورة وبعد الاحتفال تم أجراء امتحان عملي ومقابله شخصيه للمتقدمين للحصول على الدبلومة الأفريقية D15 ، وD16.

افتتح الاتحاد المصري لكره القدم الدبلومة الأفريقية D13 وD14 بفرع الاتحاد بمحافظة قنا اليوم الجمعة، بمشاركة 46 مدربا ، وقام جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة بإجراء المقابلة الشخصية والاختبار المهاري للمتقدمين لتحديد مدي تأهيلهم للالتحاق بالدبلومة.

وقام إنسان عاشور عضو إدارة المدربين بمراجعة أوراق المتقدمين واستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، على أن تستمر الدورة من 11 أغسطس إلى 19 أغسطس، كما تم تعيين الدكتور أشرف موسي محاضرًا رئيسيًا للدورة.