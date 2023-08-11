الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بعدم جواز الحرب النووية ولكنها تفعل كل شيء لحماية أمنها وسيادتها

أكدت روسيا أنها ملتزمة بعدم جواز الحرب النووية وتنطلق من حقيقة أنه لا يوجد رابحون في هذه الحرب النووية، مشيرة في ذات الوقت إلى أنها ستفعل كل ما هو ضروري لحماية أمنها القومي وسيادتها.

وقال مصدر بالخارجية الروسية في تصريح نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة، "إن الردع المضمون للخصم المحتمل من القيام بعدوان على روسيا أو حلفائها هو أحد أعلى أولويات الدولة ولدى قيادتنا التزام راسخ بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، حيث لا يمكن أن يكون هناك رابحون في مثل هذه الحرب ولا ينبغي إطلاق العنان لها"، مشددا على أن بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها القومي وسلامة أراضيها وسيادتها.

ولفت المصدر إلى أن موقف موسكو يكمن جوهره في رفض توجيه القوات النووية الاستراتيجية بين بعضها البعض.