البطولة العربية.. موعد مباراة النهائي بين النصر والهلال والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، عن موعد مباراة نهائي البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية) 2023، التي تجمع بين فريقي النصر والهلال السعوديين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية.

ويواجه النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمهاجم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس، والإيفواري سيكو فوفانا، نظيره الهلال الذي يضم بين صفوفه المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي ولاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش، والبرازيلي مالكوم.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، تعديل موعد نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر، التي تجمع بين الفريقين، اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023.

وتأهل فريق النصر لنهائي البطولة العربية، بعدما أقصى الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي من المسابقة، بعدما فاز عليه بهدف للا شئ سجله رونالدو من ركلة جزاء.

فيما نجح الهلال في تخطي الشباب السعودي في نصف نهائي المسابقة، بعد الانتصار عليه بثلاثية مقابل هدف.

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

وتقرر إقامة مباراة النصر والهلال، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بدلًا من التاسعة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي البطولة العربية

وتنقل شبكة قنوات SSC السعودية، مباريات البطولة العربية، على أن يذاع النهائي بين الهلال والنصر عبر قناة SSC 1 HD.