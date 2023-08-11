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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

هربا من حرارة الجو.. مصرع شاب غرقًا في بحيرة قارون بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه بحيرة قارون، مساء اليوم الجمعة، أثناء استحمامه في مياه البحيرة هربًا من حرارة الجو، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعدما جرفه التيار ، ولم يتمكن من مقاومته لعدم إجادته السباحة، فيما جرى انتشال جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري ونقله إلى مشرحة أحد المستشفيات القريبة.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بلاغًا يفيد مصرع شاب غرقًا في مياه بركة قارون قرب قرية كحك بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، أثناء استحمامه في البحيرة هربًا من حرارة الجو.
 

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب الغريق، فيما جرى استدعاء سيارة إسعاف تولت نقله إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أفاد مفتش الصحة وفاة الشاب بسبب إسفكسيا الغرق.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بالدفن وتسليم جثمان المتوفي لذويه عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

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