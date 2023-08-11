الاتحاد الأوروبي ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات العامة في ليبيريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، نشر بعثة لمراقبة الانتخابات العامة، التي من المقرر أن تجريها ليبيريا في 10 أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لدعوة السلطات الليبيرية.

وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي- في بيان، عبر موقعها الرسمي، اليوم- أن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قرر تعيين عضو البرلمان الأوروبي أندرياس شيدر، كمراقب رئيسي لهذه المهمة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي نشر سابقًا العديد من بعثات مراقبة الانتخابات في ليبيريا في أعوام 2018 و2012 و2007 و2002، بالإضافة إلى بعثة متابعة الانتخابات في عام 2022.

وبدوره.. قال بوريل: "إن نشر بعثة مراقبة الانتخابات يؤكد التزامنا طويل الأمد بدعم الانتخابات التنافسية والشفافة والسلمية في ليبيريا، وهي أقدم ديمقراطية في إفريقيا.. وتحت قيادة كبير المراقبين أندرياس شييدر، ستقوم بعثة الاتحاد الأوروبي بتقييم مستقل قائم على الأدلة للعملية الانتخابية.. والاتحاد الأوروبي شريك وثيق لليبيريا، وهو ملتزم بمواصلة دعمه للحكم الديمقراطي".

من جانبه.. قال كبير المراقبين أندرياس شيدر: "يشرفني أن أقود بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيريا.. وستكون الانتخابات المقبلة لحظة حاسمة أخرى في توطيد الديمقراطية في البلاد.. وأتطلع إلى الاجتماع والمشاركة مع ممثلي مؤسسات الدولة والسلطات التقليدية والأحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما النساء وممثلي الشباب ووسائل الإعلام وغيرهم ممن يلعبون أدوارًا مهمة في ضمان عملية انتخابية ذات مصداقية وسلمية وشفافة وشاملة".