أثناء عمله بحقله.. إصابة مزارع ببتر في الساق بالفيوم

أُصيب مزارع ببتر في الساق اليسرى أثناء عمله في إحد الحقول الزراعية وذلك بعدما التهمتها آلة زراعية أثناء قضاء بعض الأعمال في الحقل، حيث تعثر فوقها، وإختل توازنه وسقط قدمه قرب سير الآلة الزراعية التي تسببت في بتر ساقه، فيما تمكن جيرانه من تحريره من الآلة الزراعية قبل أن تلتهمه.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا يفيد تعرض مزارع شاب لبتر في الساق اليسرى خلال حادث آلة زراعية بأحد الحقول الزراعية في إحد قرى المحافظة، ونقله إلى المستشفى، فيما أفادت أسرته في محضر الشرطة أنّ الحادث قضاء وقدر ولم تتهم أحد بالتسبب في الحادث.



تبينّ أنّ آلة زراعية التهمت قدم مزارع شاب يدعى نادي حسن عوض حسين (36 سنة) أثناء عمله في أحد الحقول، فيما جرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء عملية جراحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.