بينهم أطفال.. البحرية المغربية تنقذ 67 شخصا أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية

أعلن مصدر عسكري مغربي، اعتراض وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية أثناء دورية، قارب مطاطي على بعد حوالي 100 كلم شمال منطقة طرفاية جنوب المغرب.

وأوضح المصدر العسكري أن القارب المطاطي كان في وضعية صعبة، وعلى متنه 67 شخصا يحاولون الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية من بينهم امرأة وثلاثة قاصرين.

وأشار المصدر إلى أنه فور نقلهم على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية المغربية، تلقى الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وجميعهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، الإسعافات الأولية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء العيون اليوم الجمعة، وتسليمهم إلى السلطات المعنية من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.