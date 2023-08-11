ads
الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بينهم أطفال.. البحرية المغربية تنقذ 67 شخصا أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية

الهجرة
الهجرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مصدر عسكري مغربي، اعتراض وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية أثناء دورية، قارب مطاطي على بعد حوالي 100 كلم شمال منطقة طرفاية جنوب المغرب.

وأوضح المصدر العسكري أن القارب المطاطي كان في وضعية صعبة، وعلى متنه 67 شخصا يحاولون الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية من بينهم امرأة وثلاثة قاصرين.

وأشار المصدر إلى أنه فور نقلهم على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية المغربية، تلقى الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وجميعهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، الإسعافات الأولية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء العيون اليوم الجمعة، وتسليمهم إلى السلطات المعنية من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

الملكية المغربية المغرب قارب مطاطي المصدر العسكري الهجرة