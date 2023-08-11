الشرطة الأوكرانية: إصابة 36 ضابطا في هجوم روسي على بوكروفسك

قال رئيس الشرطة الأوكرانية إيفان فييفسكي، اليوم الجمعة، إن نتيجة الضربة التي شنها الجيش الروسي على بوكروفسك، يوم الإثنين الماضي، مقتل تسعة أشخاص، وإصابة 86 مواطنا من بينهم 36 ضابط شرطة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، عن فييفسكي قوله: "في 7 أغسطس الماضي، أطلق الروس ضربتين صاروخيتين على بوكروفسك بصواريخ إسكندر، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 86 شخصًا بينهم طفلان.. ومن بين الجرحى 36 شرطيًا: مسعفون وخبراء

متفجرات وشرطة المنطقة وضباط شرطة الأحداث وغيرهم؛ لأنهم هرعوا جميعا لإنقاذ الناس بعد قصف المنزل".

وكان الجيش الروسي قد أطلق صاروخين من نظام إسكندر في بوكروفسك، أصاب بناية سكنية شاهقة، ثم وصل رجال الإنقاذ وضباط إنفاذ القانون إلى مكان الحادث.