أوكرانيا وسلوفاكيا تبحثان الحاجة لأنظمة الدفاع الجوي

ناقش القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية سلوفاكيا الجنرال دانيال زميكو، احتياجات الجيش الأوكراني من الأسلحة والذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال زالوجني في منشور على (تليجرام) وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة- "لقد عقدنا اجتماعًا بناءً.. وأطلعت زميلي على الوضع في الجبهة ومسار عملياتنا الدفاعية والهجومية، وأطلعناه على تصرفات العدو، وتمت أيضا مناقشة الاحتياجات الحالية للجيش الأوكراني من الأسلحة والذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، وتم التأكيد على أهمية تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات (F-16)".

وشكر زالوجني زملاءه السلوفاك على الزيارة ودعم أوكرانيا في محاربة روسيا.