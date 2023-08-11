روسيا تحذر من خطورة الحل العسكري لتسوية أزمة النيجر

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، من اللجوء إلى الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر، موضحة أنه قد يتسبب في مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.

وقالت الوزارة ، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، أن "الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة طويلة في ذلك البلد، بالإضافة إلي زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل".

ولفتت إلى "جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لإيجاد حل ومخرج من خلال الحوار مع السلطات الجديدة في البلاد".

وأكدت الوزارة أن "موسكو تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغرض إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية".

وقرر قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس" في اجتماع أبوجا بنيجيريا، في وقت سابق، "تفعيل" و"نشر" قوة احتياطية إقليمية بهدف "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي دعمه لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" فيما يتعلق بقرارها نشر قوة احتياطية من أجل "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.