أرمينيا تحذر من استمرار تدهور الأزمة الإنسانية في ناجورنو قره باغ

حذر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، من استمرار تدهور الأزمة الإنسانية في ناجورنو قره باغ.

وقال باشينيان- في حديثه في اجتماع مجلس الوزراء- إن الحكومة الأرمينية قررت في 26 يوليو الماضي إرسال مساعدات إنسانية إلى ناجورنو قره باغ، وإن الشاحنات الـ 19 التي تحمل الأغذية والأدوية لا تزال عالقة في قرية كورنيدزور بالقرب من مدخل ممر لاتشين.

وأشار إلى أن إغلاق الطريق أمام القافلة الإنسانية يؤكد مخاوف من أن أذربيجان تريد ارتكاب إبادة جماعية ضد أرمن ناجورنو قره باغ، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأرمينية.

كما سلط رئيس الوزراء الأرميني الضوء على حقيقة أن أفضل حل في هذا الوضع هو رفع أذربيجان للحصار غير القانوني لممر لاتشين، وبدء الحوار بين ستيباناكيرت وباكو في إطار آلية دولية، مؤكدا مواصلة أرمينيا التأكيد على التزامها بأجندة السلام، داعيا أذربيجان إلى الامتناع عن اتخاذ الخطوات التي تلغي الفرصة التاريخية لإحلال السلام.

يذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت، في 22 فبراير الماضي، حكما يقضي بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع الإجراءات اللازمة، لاستعادة عمل ممر لاتشين بالكامل.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسئولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ، نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.