احتفالية ثقافية بمناسبة مرور 70 عاما على ميلاد إذاعة صوت العرب

نظمت الشعبة العامة للإذاعيين العرب بالاتحاد العام للمنتجين العرب تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، احتفالية ثقافية بمناسبة مرور سبعين عاما على ميلاد إذاعة صوت العرب، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

حضر الاحتفالية الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب العضو المراقب بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وياسر مصطفى مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، والإذاعية منال هيكل رئيسة شبكة صوت العرب.

على هامش الاحتفالية الثقافية، تم تكريم عدد من الشخصيات العامة من المهتمين بالشأن الإعلامي وصناعة المحتوي، وفي مقدمتهم المنتجة عضو الاتحاد العام للمنتجين العرب شيرين مجدي التي منحها الدكتور ابراهيم ابو ذكري وسام الاتحاد العام بحضور رئيس الشعبة العامة للإذاعيين العرب الإذاعي شريف عبد الوهاب، والإذاعي محمد عبد العزيز رئيس إذاعة القاهرة الكبرى، وعدد من كوادر إذاعة القاهرة وشبكة إذاعة صوت العرب.

ومنح الدكتور إبراهيم أبو ذكرى، وسام الاتحاد العام لبعض الرموز منهم: الإذاعية نادية حلمي رئيس شبكة الإقليميات بالإذاعة الأسبق ومدير عام المنوعات بالإذاعة الأسبق، والإذاعي محمد مرعى رئيس شبكة صوت العرب الأسبق ونائب رئيس الإذاعة الأسبق، والإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، والإذاعية صفية الأهدى، والإذاعي أحمد البوهي، والشاعر سمير صفوت، والدكتورة عائشة العولقي مستشارة في سفارة اليمن بالقاهرة.

كما تم تكريم بوسام الاتحاد العام ايضا: أسم الإعلامي كامل البيطار، من خلال نجله المخرج هيثم البيطار، والقس جرجس عوض، ووسام الريس أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمطرب اليمني أحمد فتحي.

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