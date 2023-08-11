محمد رياض لـ "البوابة نيوز": "بحضر لمسلسل جديد بطولة مطلقة"

كشف الفنان محمد رياض عن استعداداته الفنية المقبلة، وأنه يقوم بالتحضير لمسلسل جديد بعنوان "الناقور"، ويعد المسلسل بطولة مطلقه له.

وقال رياض فى تصريحات خاصة ل البوابة نيوز"أنا بجهز مسلسل جديد إن شاء الله اسمه "الناقور" وهيتعرض خارج السباق الرمضانى، وليس على المنصات ولكن من خلال قنوات فضائية، وتم التوقف تلك الفترة بسبب المهرجان.

وعن السينما أكد "بصراحة أنا معنديش شغف للسينما أصلا، لكن لو ظهر حاجة حلوة أوى يعنى تمام اعملها، غير كده أنا بحب الفيديو والمسرح".

واختتم رياض “نجوم السينما بقت تجرى على الدراما، لأنها دلوقتى فى كل مكان وعلى الموبايلات والتلفزيون واللاب توب، وتختار الوقت إللى انت عايزه، وتقدر تتفرج على أى مسلسل من زمان حتى، وده أحيا الدراما والأعمال القديمه رجعت تاني تتصدر المشهد وتعيش”.