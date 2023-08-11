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الجمعة 11 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تواجد صفقات جديدة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو في افتتاحية الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

يفتتح الريال مبارياته في الموسم الجديد بمسابقة الليجا بملاقاة بلباو، حيث يحل الملكي ضيفًا، غدًا السبت على الأخير بملعب سان ماميس، في المباراة التي تنطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الميرينجي، غياب الحارس الأساسي للفريق، البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يغيب لفترة طويلة لا تقل عن 8 أشهر؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في مران اللوس بلانكوس.

كما شهدت القائمة، تواجد 4 صفقات جديدة تعاقد معها ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تواجد كل من، جود بيلينجهام، فران جارسيا، براهيم دياز، وخوسيلو، على أن يغيب التركي الشاب أردا جولر للإصابة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو 

حراسة المرمى: أندريه لونين – فران – كانيزاريس.

خط الوسط: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – ناتشو – أودريزولا – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا.

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – تشواميني – فيديريكو فالفيردي.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

ورحل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، قائد الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل إلى اتحاد جدة السعودي، وماركو أسينسيو الذي انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، كما غادر قلعة سانتياجو برنابيو، إيدين هازارد، وماريانو دياز.

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