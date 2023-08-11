علماء: البروكلى يحافظ على الرئة ويقى من الربو

توصل العلماء إلى اكتشاف مفاده أن البروكلي، الذي يحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات، يساهم في صحة الرئتين ويقي من الإصابة بالربو. وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين K في الدم يكونون أكثر عرضة لانخفاض وظائف الرئة.

وأكد العلماء في كوبنهاجن أن تناول الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والبروكلي، يمكن أن يساعد في علاج الربو والصفير.

ويتمثل الدور الذي يلعبه فيتامين K في تجلط الدم والتئام الجروح، ولكن الأبحاث السابقة لم تدرس بشكل كافٍ دوره في صحة الرئة.

وأشار العلماء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من قلة فيتامين K يعانون من ضعف في وظائف الرئة ومزيد من الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن والربو. وعلى الرغم من أن تناول مكملات فيتامين K ليس مستحسنًا حاليًا، فإن الباحثين يدعمون إجراء المزيد من الدراسات لتحديد فوائد تناوله في تعزيز صحة الرئتين.

ويجب على الأشخاص تناول كمية كافية من فيتامين K من خلال نظام غذائي متوازن ومتنوع. وأكدت الدراسة أيضًا وجود صلة بين فيتامين K والإصابة بحالات رئوية مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وتحث على إجراء المزيد من الأبحاث لفهم تأثير هذا الفيتامين على وظيفة الرئتين وتطوير استراتيجيات علاجية فعالة لأمراض الرئة.