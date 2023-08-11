محافظ مطروح يفتتح وحدتي أطنوح وفوكة الصحيتين.. صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الوحدة الصحية بقرية أطنوح بالكيلو ٥٦ شرق مدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ومديري الإدارات المعنية بمديرية الصحة، وعدد من العمد والمشايخ وأهالى القرية.



تطوير ورفع كفاءة وحدة أطنوح الصحية بتكلفة 242 ألف جنيه

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أنه تم تطوير ورفع كفاءة الوحدة على مساحة 250 م2 بتكلفة 242 ألف جنيه دعم من ديوان عام المحافظة على المساحة الكلية 1300 م2، التى تخدم نحو ٣ آلاف مواطن بالقرية والتجمعات، وتضم استقبال وصيدلية وعيادة كشف ومعمل وتثقيف صحى مع التأكيد على التثقيف الصحى وحسن التعامل والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية الكافية واستعادة المستهلك بصفة مستمرة.



محافظ مطروح يؤكد على أهمية التثقيف الصحي

وشدد محافظ مطروح على أهمية ودور التثقيف الصحى مع توعيه الأهالي بكيفية الوقاية والتعامل مع أعراض الأمراض المختلفة وكذلك أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.



أدى اللواء خالد شعيب ، صلاة الجمعة، مع أهالي قرية أطنوح بحضور عدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية واستمع لعدد من المطالب ،موجها لشركة مياه الشرب بتوفير سيارة مياه مستقرة ومتابعة توصيل المياه للقرية والوحدة الصحية.



وأشار محافظ مطروح إلى أن أطنوح كشوك عميره ورأس الحكمة جارى أعمال الحيز العمرانى لها بما يحقق مزيد من الاستقرار للأهالي، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة مرسى مطروح.

محافظ مطروح يفتتح وحدة فوكه الصحية

كما افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عقب صلاة الجمعة، وحدة فوكة الصحية، بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح، وعدد من عمد ومشايخ الضبعة وفوكة.

خلال تفقد محافظ مطروح أعمال التطوير بالوحدة أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أنه تمت أعمال إحلال وتجديد على مساحة 360م2 بتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة إجمالية 1700 م2 دعم من ديوان عام المحافظة، وتنفيذ مديرية الإسكان بمطروح.



وخلال التفقد تابع محافظ مطروح أقسام الوحدة من غرفة كشف وغرفة أسنان وكشف ومعمل وصيدلية وما تقدمة الوحدة من خلال مكتب صحة لتسجيل الميلاد والوفيات، وسجل التطعيمات وكذلك التثقيف الصحى وتنظيم الأسرة والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية.

كما اطمأن على السكن الإداري للأطباء والتمريض وتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم بما ينعكس على استقرار وتحسن الخدمة الطبية والعلاجية، والتأكيد على تواجد التمريض خاصة الممرضات مراعاة للتقاليد، كما يوجد عدد ٢ طبيب بالتبادل خلال الشهر.



من ناحية أخرى وجه محافظ مطروح مديرية الصحة بتوفير وحدة للعلاج الطبيعي بمستشفى الضبعة المركزى وتوفير الأجهزة اللازمة.

محافظ مطروح يفتتح وحدتي أطنوح وفوكة الصحيتين

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