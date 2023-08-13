اليوم.. قمة نارية في الأسبوع الأول بالدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لانطلاق الموسم الكروي الجديد، بمواجهة تشيلسي، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف على ملعب ستامفورد بريدج.

ويحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

ويتطلع صلاح للتسجيل للموسم السابع على التوالي في المباراة الافتتاحية للموسم بالدوري الأقوى في العالم وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البريميرليج.

وينتظر محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا حال تسجيله هدفًا أمام تشيلسي حيث يمتلك الفرعون المصري ثمانية أهداف في الجولة الأولى على مدار السنوات الماضية ويتساوى مع آلان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني وفي حال تسيجله أمام تشيلسي ينفرد بالرقم القياسي كهداف المباريات الافتتاحية للبريميرليج.

محمد صلاح يُعد حاليًا اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي سجل في ست مباريات افتتاحية متتالية، ويحاول تحطيم رقمه القياسي، مع عدم وجود أي لاعب آخر في سجل أكثر من 4 مباريات متتالية في الجولة الأولى من البريميرليج.

وسجل محمد صلاح أول أهدافه في مرمى واتفورد في أغسطس 2017 في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي أتبعه بركلة جزاء ضد وست هام في 2018، ونورويتش سيتي في 2019، قبل أن يسجل ثلاثية "هاتريك" ضد ليدز يونايتد في 2020.

وفي افتتاح موسم 2021 سجل محمد صلاح هدفًا في مرمى نورويتش سيتي قبل أن يدرك التعادل لنادي ليفربول ضد توتنهام في افتتاح موسم 2022.

وسبق أن حذرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من إمكانات محمد صلاح في المباريات الافتتاحية قبل إجراء قرعة الموسم القادم.

وزادت الأحاديث في الأيام القليلة الماضية عن العروض السعودية لضم النجم المصري محمد صلاح، قبل أن ينفي رامي عباس وكيل اللاعب كل هذه الشائعات.

ورد ستيڤن جيرارد نجم وسط ليڤربول السابق عن انتقال صلاح للدوري السعودي برفضه الفكرة في الوقت الحالي، ومن الممكن عندما يفوز بالمزيد من بطولات الدوري ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ربما سننظر في الأمر.

يذكر أن أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، تم تعيينه مدربا لنادي الاتفاق الموسم المقبل، وكانت أول تعاقداته مع قائد ليفربول جوردان هيندرسون.

وضم ليفربول صفقتين فقط، هما: أكسيس ماك أليستر، ودومنيك سوبوسلاي، بعدما رحل عن روبيرتو فيرمينو، وجيمس ميلنر، فابينيو وهندرسون، ونابي كيتا.

وتعاقد تشيلسي مع سبع لاعبين على رأسهم روبرت سانشيز والمدافع أكسيل ديساسي من موناكو، ليزلي أوجوشوكو من رين، كريستوفر نكونكو من لايبزيج، نيكولاس جاكسون من فياريال، أنجيلو من سانتوس البرازيلي، ودييجو موريرا من بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الحالي.