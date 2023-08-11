تنسيق الجامعات 2023.. "البوابة نيوز" تنشر مؤشرات نتيجة المرحلة الأولي

أغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التقديم للمرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة، وحددت وزراة التعليم العالي يوم الإثنين المقبل، لإعلان نتيجة المرحلة الأولي.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2023/2024، لذلك تنشر “البوابة نيوز"، مؤشرات تنسيق الكليات، بناء علي الحد الأدني للمرحلة مقارنة بالعام الماضي وعدد الطلاب.

وانطلقت المرحلة الأولي هذا العام بحد أدني للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، بينما كان الحد الأدني للمرحلة الأولي في تنسيق العام الماضي 2022، 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، بإجمالي 22475 طالبا.

ويشير تنسيق هذا العام إلي أن عدد الطلاب في المرحلة الأولي بالشعبة العلمية كما هو لم يتغير ولكن ارتفع الحد الأدني نحو 1.5 ٪ وهذا يعني أن إذ كانت رغبات الطلاب كما هي مثل العام الماضي، أنه يمكن أن ينخفض الحد الأدني من 1٪ إلي 1.5٪، اي تعني أن انخفاض الحد الأدني لكليات الشعبة العلمية من 4درجات إلي 6 درجات.

وهذا المرجح أن يكون الحد الأدني لكليات هكذا، بالمقارنة بين تنسيق العام الماضي ومن مؤشرات العام الماضي: كلية الطب الحد الأدنى 375.6 درجة- 91.60% ينخفض نحو 90.6٪ او 90.60٪، كلية طب الأسنان الحد الأدنى 374.5 درجة- 91.34%، ينخفض نحو 90.3٪ او 90.34٪، و كلية العلاج الطبيعي 372 درجة- 90.73%، تنخفض لنحو 89.7٪أو 89.3٪، كلية الصيدلة (369 درجة- 90.00% تنخفض لنحو 89٪ أو 88.5٪.

وفي الشعبة الهندسية هذا العام أعلنت وزراة التعليم العالي أن الحد الأدني للمرحلة الأولي 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، بينما كان الحد الأدني بالعام الماضي لطلاب الشعبة الهندسية بـ 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي 15220طالبا، نجد نفس الشيء بالنسبة الشعبة العلمية نفس عدد الطلاب بحد ادني اقل ثلاثة من عشرة في المائة، هذا يعني أن تنسيق كليات القطاع الهندسي يمكن أن تكون بنفس الحد الأدني للعام الماضي فكانت كلية الهندسة (343 درجة- 83.65%) تنخفض لنحو 83.35٪ .

أما الشعبة الأدبية فالحد الأدني لها كان مرتفع عن العام الماضي بحوالي 6٪، فالحد الأدني الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923، بينما كان الحد الأدني الشعبة الأدبية العام الماضي بـ 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، بإجمالي 80063 طالبا، يتنبين هنا أن عدد طلاب المرحلة أقل .

وقد أعلن السيد عطا المشرف علي مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي خلال تصريحات صحفية له، أن الحد الأدني لكليات الأدبي سوف يرتفع عن العام الماضي بنحو 5٪.

وهذا يعني أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (340 درجة- 82.92%) سوف ترتفع لنحو 87.92٪، وكلية الألسن (329 درجة- 80.24%) سوف يرتفع لنحو 85.24٪، وكلية الإعلام (316 درجة- 77.03%) سوف يرتفع لنحو 83.03٪، وكلية الآثار (315 درجة- 76.82%) يرتفع لنحو 81.82٪، كلية الفنون الجميلة (282 درجة- 68.78%) ترتفع لنحو 73.78٪.