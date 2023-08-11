ارتفع سعر الذهب في مصر نحو 45 جنيه في الجرام الواحد بمحلات الصاغة علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.
وصل سعر عيار 21 نحو 2190 جنيه للبيع و 2210 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2503 نحو للبيع و 2526 جنيه للشراء .
وبلغ سعر عيار 18 نحو 1877 جنيه للبيع و 1894 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1460 جنيه للبيع و 1473 جنيه للشراء
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 77.84 ألف جنيه للبيع و 78.6 ألف جنيه للشراء وسعر الجنيه للبيع و17.52 ألف جنيه 177 ألف جنيه للشراء.
ووصل كيلو الذهب نحو 2.502 مليون جنيه للبيع و2.53 مليون جنيه للشراء.
اقتصاد
الذهب يرتفع 45 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الجمعة
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ارتفع سعر الذهب في مصر نحو 45 جنيه في الجرام الواحد بمحلات الصاغة علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.
ارتفع سعر الذهب في مصر نحو 45 جنيه في الجرام الواحد بمحلات الصاغة علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.