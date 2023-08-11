الشباب والرياضة تختتم فعاليات الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي فعاليات الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين، المنعقد بالمدينة الشبابية بالغردقة خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس، الذي ضم كوكبة من رواد الصحافة والإعلام في مصر، وشهد تدريبات مكثفة للمنسقين الإعلاميين في مختلف محافظات الجمهورية، وفق أحدث وسائط التدريب، من أجل توحيد الرسالة الإعلامية وتحقيق رؤية الدولة المصرية في تطويرها بالصورة التي تخدم الشباب و الأجيال الجديدة.

خلال الجلسة الختامية للملتقى أشاد وزير الشباب والرياضة، في رسالة عبر الفيديو كونفرانس بالتطور في أداء المنسقين الإعلاميين وطريقة التناول الإعلامي للأحداث والفعاليات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في خلق قنوات اتصال مباشرة مع الشباب في مختلف الهيئات الشبابية والرياضة على مستوى المحافظات، معربا عن سعادته بطريقة عمل الوحدة، واستخدامها الوسائل التكنولوجية الجديدة في تطوير الأداء الإعلامى.

تناول الملتقى العديد من المحاور، التي كان من أهمها استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد الإعلامية، من خلال محاضرة للدكتورة لامان محمد، رئيس قطاع الميتافيرس والذكاء الاصطناعي في المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم (ايجيبشان جيوجرافيك ) ، التي تناولت مميزات وعيوب الذكاء الإصطناعي وكيفية استثمار تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي بشكل جيد ، وكذلك إطلاق مساحة افتراضية ( الميتافيرس) للوزارة، وتدريب المنسقين الإعلاميين على آليات التعامل مع الواقع الإفتراضي .

في ختام الملتقى تم إستعراض توصيات الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين، التي كان أهمها ضرورة تنفيذ تدريب للمنسقين الإعلاميين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعقد الملتقيات المحلية للمنسقين الإعلاميين العاملين بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، وتوسيع قاعدة المنسقين الإعلاميين المتطوعين بالتعاون مع كليات وأقسام الاعلام بالمحافظات، وإطلاق الموسم الثاني من مسابقة الأفضل في الإبداع والابتكار الإعلامى.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى استمرار وحدة المنسقين الإعلاميين في تطوير أداء فريقها في المحافظات، لنقل الرسالة الإعلامية بطريقة أكثر احترافية وأقرب للأحداث والفعاليات بما يتلاءم مع السياسة العامة للدولة المصرية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما كرم الدكتور محمد فوزي مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين، المنسق الإعلامي المثالي خلال العام ومنح درع التكريم للمهندس إسلام النجار، بمحافظة الشرقية، وكذلك تقديم درع تكريم ل نفيسه محمد، المنسق الإعلامي لمحافظة الإسماعيلية