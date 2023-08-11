إصابة طفلة باشتباه نزيف بالمخ بعدما دهسها توك توك بالفيوم

أصيبت طفلة في العقد الأول من العمر، بإشتباه نزيف في المخ، وإصابات متعددة أخرى، جراء تعرضها لحادث دهس، حيث كانت تلهو أمام منزل أسرتها، فصدمها "توك توك" كان يقوده سائقه بسرعة جنونية، فسقطت أرضًا مصابة بالعديد من الإصابات، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بإصابة طفلة بإصابات خطيرة جراء تعرضها لحادث دهس، أثناء لهوها أمام منزلها بدائرة مركز سنورس.



وأسفر الحادث عن إصابة تقى أحمد فرج الله (5 سنوات)، باشتباه نزيف بالمخ، وكدمات وسحجات واشتباه كسور بمناطق متفرقة بالجسم، فيما جرى نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها بحسب إصاباتها.



وتمكنت قوات الشرطة من القبض على سائق التوك توك المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.