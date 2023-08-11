الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم مساعي شعب تشاد لتحقيق انتقال ديمقراطي شامل

جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بدعم شعب تشاد في سعيه لتحقيق انتقال ديمقراطي شامل يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب التشادي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم /الجمعة/ بمناسبة يوم تشاد الوطني - إنه بينما تواصل تشاد هذا التحول، تظل واشنطن ملتزمة بالعمل معًا لتقوية المؤسسات الديمقراطية ومواجهة التحديات الأمنية الإنسانية والإقليمية وتعزيز التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وتوسيع الرخاء المتبادل ومعالجة أولويات المناخ والمحافظة على البيئة.

وأضاف أن البلدين يشتركان في أكثر من ستة عقود من التعاون بشأن الأولويات المشتركة.

واختتم البيان بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أهنئ شعب جمهورية تشاد بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاستقلاله ".