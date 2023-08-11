"عمل أسيوط" تشهد الحفل الختامي لمعسكر نادي ريادة الأعمال في نسخته الأولى

شهدت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات حفل ختام معسكر نادي ريادة الأعمال والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة بجامعة أسيوط، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد حسن شحاتة وزير العمل، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرية العمل، والذى شهد مشاركة (300) متدرب من الطلاب، والخريجين، وعدد (28 ) شركة ناشئة في عدد من المجالات المختلفة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، والدكتور حمدى زيدان مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة، والدكتور علاء فرح منسق نادي ريادة الأعمال.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه خلال الفعاليات وجه نصائح مباشرة إلى الشباب بصفة عامة وبخاصة الشباب المشارك في تلك الفعاليات إلى ضرورة صقل مهاراتهم، وعدم الإعتماد فقط على المؤهل الدراسى ، فإن سوق العمل يتطلب في المرحلة الراهنة بذل مزيداً من الجهد فضلاً عن تنمية المهارات تلك التي لابد وأن يتمتع بها الخريج، من بينها الـ soft skills والتي تعمل على رفع كفاءة الشخص ومهاراته الحياتية.

يأتي ذلك فضلاً عن ابتكار أفكار وحلول جديدة غير متعارف عليها ، مؤكداً على أن مديرية العمل أبوابها مفتوحة أمام الجميع وبخاصة الشباب، وتعمل على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة؛ من خلال تنظيم الملتقيات التوظيفية، وتنفيذ مزيد من دورات التدريب المهني المجانية

وأضاف مدير المديرية ان حفل الختام شهد تكريم عدداً من القيادات الجامعية التي أشرفت على تنفيذ تلك الفعالية حيث تكريم مدير المديرية على هامش حفل ختام معسكر نادي ريادة الأعمال تقديراً لجهوده البارزة في إنجاح فعاليات نادي ريادة الأعمال.

ونوه بأن الدكتور أحمد عبد المولى ألقى كلمة أكد خلالها على أن تنظيم الجامعة لمعسكر نادي ريادة الأعمال، والتوظيف، والشركات الناشئة، يعد فرصة ملهمة للطلاب، والخريجين، لعرض أفكارهم الإبداعية، وتطويرها، وتقييمها من قبل لجنة تحكيم متخصصة، مشيراً إلى أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي للدولة، كما دعا جميع الطلاب ، والخريجين إلى العمل على تطوير مهاراتهم؛ لمواكبة احتياجات سوق العمل.

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