إصابة سائق في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق أسيوط الغربي

أصيب سائق في منتصف العقد الثاني من العمر بإصابات متنوعة، وجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل كان يقودها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ووجود مصاب، وتعطل حركة المرور.



وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان حادث طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي الغربي، وتبينّ إصابة شاب يدعى رجب سعد أبو النور (26 سنة) بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.



وجرى نقل المصاب لمستشفى الفيوم العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصابته وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.