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الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تخصص نحو 204 ملايين دولار لإغاثة ضحايا الفيضانات

فيضانات الصين
فيضانات الصين
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خصصت الصين اليوم الجمعة، 1.46 مليار يوان (نحو 204 ملايين دولار أمريكى)، لتقديم الإغاثة للأشخاص المتضررين بشدة من الفيضانات الأخيرة وضمان سبل عيشهم الأساسية.

وذكرت وزارتا المالية وإدارة الطوارئ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه سيتم تخصيص الأموال لخمس مناطق على مستوى المقاطعات: (بكين وتيانجين وخبي وهيلونغجيانغ وجيلين).

يذكر أنه بجانب تلك الأموال المخصصة بالفعل، قامت الحكومة المركزية في الصين بتخصيص ما مجموعه 7.74 مليار يوان لمكافحة الفيضانات والإغاثة منها منذ بداية موسم فيضانات هذا العام.

الفيضانات الصين 1 46 مليار يوان