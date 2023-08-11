الدفاع الروسية: مقتل 575 جنديا أوكرانيا وتدمير مركز للمرتزقة في زابوروجيه

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها أصابت نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في منطقة مدينة زابوروجيه، مشيرة إلى أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 575 جنديا خلال يوم.

وقالت الوزارة - في بيان حول مستجدات الحرب الروسية، أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات الروسية واصلت العمليات الهجومية على جبهة عريضة على محور كوبيانسك، حيث عززت مواقعها قرب بلدتي أولشانا وبيرشوترافنيفويه في مقاطعة خاركوف"، مشيرة إلى أنه تم صد 4 هجمات وهجمات مضادة للقوات الأوكرانية في قطاعات أخرى من هذا المحور، ووصل إجمالي خسائر العدو هناك إلى 165 جنديا.

وأضافت الوزارة أنه تم صد 5 هجمات ومقتل نحو 180 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك، و3 هجمات والقضاء على ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، و3 هجمات وتحييد نحو 60 عسكريا أوكرانيا على محور زابوروجيه، وصد هجومين و115 جنديا خاسئر للعدو على محور كراسني ليمان، وتم تصفية حوالي 20 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون.

وأشار البيان إلى أنه تم إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 139 منطقة، بالإضافة إلى تدمير 4 مستودعات ذخيرة في دونيتسك وخاركوف زابوروجيه واعتراض صاروخين من نوع HIMARS وإسقاط 16 طائرة أوكرانية بدون طيار.