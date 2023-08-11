محمد رياض لـ"البوابة نيوز": مسرح مصر تجربة ناجحة.. ولازم نستفيد منها"

أكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، أن تجربة الفنان أشرف عبد الباقى فى المسرح ، بداية من تياترو مصر حتى مسرح مسرح تجربة ناجحة ومميزة.

وتابع رياض فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "مش كده وبس ده إحنا لازم نناقش أسباب النجاح كمان، لأن حتى لو إنت ليك وجهة نظر مختلفه فى الحاجة اللى بتقدم وهى نجحت لازم تقف على أسباب النجاح".

واختتم رياض: "أنا ضد الرفض لأى شئ وخصوصاً لو نجح، أنا بحترم النجاح ومسرح مصر قدر يوصل للناس، بالعكس أنا بحب مسرح مصر جداً، وأشرف عبدالباقى عمل حراك مسرحى رائع، ورجع الناس تشوف مسرح تانى، والأسرة تنزل تتفرج على عروض، وأنا شايف أنها تجربة عظيمة".