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الجمعة 11 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بالقاهرة). 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وأقر بقيامه بالرقية الشرعية لإحدى السيدات بناءً على طلبها دون مقابل.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

بممارسة أعمال السحر المساجد بالقاهرة