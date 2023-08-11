الزمالك ينهي الاتفاق مع 4 لاعبين تلببة لاحتياجات أوسوريو

أنهى مسؤولو الزمالك الاتفاق، مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تلبية لاحتياجات خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، وينتظر حل أزمة إيقاف القيد للإعلان بشكل رسمي.



وأوضح مصدر مسؤول بالزمالك، أن النادي أنهى الاتفاق مع لاعبين مصريين، سينضمان للفريق في الميركاتو الصيفي وتم الاتفاف على كافة التفاصيل المالية معهما ومع أنديتهما.



وأكد المصدر، أيضا أن الزمالك أنهى الاتفاق مع لاعبين أجنبيين، في مركزي المدافع والمهاجم في صفقة انتقال حر.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة، في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى 270 ألف دولار مستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشمبونج.