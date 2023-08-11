الإكوادور: اعتقال 6 أشخاص على خلفية اغتيال مرشح رئاسي

أعلن وزير داخلية الإكوادور خوان زاباتا، اعتقال 6 أشخاص على خلفية اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو، بعد مشاركته في تجمع انتخابي بالعاصمة كيتو.

وأوضح زاباتا حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة أن جميع المشتبه فيهم من الأجانب.. مضيفا أنه خلال الحملة الأمنية تم مصادرة بندقية ومدفع رشاش و4 مسدسات و3 قنابل يدوية و4 صناديق من الذخيرة ودراجتين بخاريتين وسيارة تم الإبلاغ عن سرقتها.

وأعلنت سلطات الإكوادور حالة الطوارئ في البلاد، وأكدت عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر 20 أغسطس الجاري، رغم واقعة الاغتيال التي هزت البلاد.

وكان فيلافيسينسيو (59 عاما) واحدا من ثمانية مرشحين في السباق الرئاسي، لكنه لم يكن المرشح الأوفر حظا.