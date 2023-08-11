الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تزال ترى الفرصة مواتية للحل الدبلوماسي لأزمة النيجر

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، إن واشنطن لا تزال ترى الفرصة مواتية للحل الدبلوماسي في النيجر، لافتا إلى أن التدخل العسكري سيكون الخيار الأخير لحل الأزمة.

وأضاف وربيرج - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) عربية، اليوم /الجمعة/ - أن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ بداية الصراع في النيجر، وأن الرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا، داعيا الجيش في النيجر إلى الإفراج عن بازوم.

وأوضح أن الولايات المتحدة في تواصل مع "إيكواس" والاتحاد الإفريقي وفرنسا والأمم المتحدة، مؤكدا أن النيجر دولة تلعب دورا مهما في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب واستضافة اللاجئين

وقرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، نشر القوة الاحتياطية التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستورى فى النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.