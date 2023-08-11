اعتماد تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بالقليوبية

اعتمد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائمة تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، وذلك استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية، للدورة الجديدة 2023 / 2027، طبقا للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2023 بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية.

وبحسب البيان اعتمد وزير التجارة والصناعة نتيجة انتخابات 7 أعضاء وهم جمال السعودي، أحمد السقا، محمد سويلم، عفيفي إبراهيم، إبراهيم عبد الصمد، تامر أبو شنب، هاني نصار.

كما أصدر الوزير القرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية فى المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 فى موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023، كما يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخمس 17 أغسطس الجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.