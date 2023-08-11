بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الإيمان بالعدوة شرق بأسوان



أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ، والشيخ صلاح دردير مدير إدارة الأوقاف نائباً عن حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة بإفتتاح مسجد الإيمان بالعدوة شرق بقرية الرديسية بحرى ، بتكلفة تقديرية تصل لنحو 5.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وعلى مساحة 600 م2 .

وألقى الشيخ صلاح دردير خطبة الجمعة ، التى جاءت بعنوان " إسم الله الولى ".

تجدر الإشارة إلى أنه جار إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة التى وصل عددها حتى الآن إلى 126 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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