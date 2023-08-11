الكشف على 1790 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية كفر السابي بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كفر السابي بشبراخيت على مدار يومين ، تم خلالها الكشف على 1790 مواطنًا مجانا ، من خلال 11 عيادة طبية في إطار جهود المحافظة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادة الباطنة 407 - عيادة الأطفال 485 - الجراحة 202 - النساء 124- تنظيم الأسرة 29 - العظام 226 - الأنف والأذن 147 - الأسنان 68 - القلب 102 ) ، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لإعداد التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.