تطور جديد.. علاج جيني مبتكر قد ينقذ حياة الأطفال من غسيل الكلى

في تطور جديد للعلاج الجيني لمرضى الكلى، يعتقد العلماء أنه يمكن أن يجنب ‏الأطفال غسيل الكلى أو حتى الزراعة مدى الحياة‎.‎

وعادة ما يتم تشخيص المتلازمة الكلوية عند الأطفال دون سن ‏الخامسة، ويحدث ذلك عندما تتلف وحدات الترشيح في الكليتين ‏بحيث يسمح ذلك لكميات كبيرة من البروتين التي يجب الاحتفاظ بها ‏في مجرى الدم بالتسرب إلى البول‎، والأطفال المعرضين لخطر الفشل الكلوي، يحتاجون في أغلب الأحيان إلى ‏غسيل الكلى، أو زرع الكلية في ظرف عامين أو ثلاثة أعوام‎.‎

ويعتقد أن سبب الإصابة بالقصور الكلوي هو تلف في جين يسمى بودوسين وهو ضروري لعمل الخلايا المسماة بودوسيتيس‎ ‎التي تقوم بدور مهم في نظام ترشيح الكلى‎.‎ وفي هذه الحالة يمكن السيطرة على الأعراض بالستيرويدات ولكن ‏حوالي ‏‎10‎‏% من الأطفال لا يستجيبون للعلاج.

ولكن يبدو، إن الأبحاث الحديثة قد حققت تطورا في علاج هذا ‏المرض، إذ حيث وجدت الأبحاث التي أجريت على الفئران أن جرعة ‏واحدة فقط من العلاج الجيني، يمكن أن يعمل بكفاءة بدلا من الجين التالف، ‏وتحتفظ بنفس الخلايا البودوسية مدى الحياة، لذلك إذا تمكنا من ‏تغيير صيغتها الجينية في بداية المرض، نكون قادرين على منعه من ‏التقدم‎.‎

وقال البروفيسور معين سليم المشرف على الدراسة، في جامعة ‏بريستول، إنه يأمل أن يكون هذا العلاج ناجحا لأن هناك فرصة كبيرة ‏للتدخل قبل أن تصاب الكلى بأضرار لا فيها.

ويأمل العلماء أن ‏يكونوا قادرين على التدخل في العلاج الجيني وتجنب الاحتياج إلى ‏غسيل الكلى أو الزرع‎، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.