"البوابة نيوز" تقدم توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية بالأسواق اليوم الجمعة

لامست أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة، في بورصات الذهب العالمية المستوى 1910 دولارات للأونصة، والذي يعد النطاق العلوي لمنطقة الدعم الرئيسية عند 1910 – 1900 دولار للأونصة.

ووفقا لتحليل حولد بيليون، الصادر اليوم، فقد ساعد تراجع أسعار الذهب العالمية، على ارتفاع أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الجمعة ليعوض التذبذب والإغلاق السلبي لجلسة الخميس.

وأكد التحليل الفني لجولد بيليون، أن الطريق مفتوح الآن لتعافي الذهب إلى مستويات 1930 دولارًا للأونصة مرورًا بالمستوى الثانوي 1925 دولارا للأونصة، وقد يساعد هذا التعافي الإغلاق الأسبوعي اليوم، ولكن بيانات أسعار المنتجين الأمريكية قد تزيد من تذبذب أسعار الذهب خلال جلسة اليوم.

وقد استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك بعد تذبذب كبير خلال جلسة الأمس عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، ولكن في النهاية تجاهلت الأسواق أرقام التضخم ليستمر الذهب في توجهه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي خلال سبعة أسابيع ماضية.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة بشكل طفيف بنسبة 0.3% للتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1918 دولارا للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محليًا، فقد استطاع سعر جرام الذهب عيار 21 الارتفاع فوق المستوى 2175 جنيها للجرام وإذا استطاع الاستقرار فوقه خلال الأيام القادمة قد يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات ويصبح المستهدف الصاعد للأسعار عند 2200 جنيه للجرام.

وقد ارتفعت أسعار الذهب المحلية يوم أمس بشكل معتدل بعد فترة طويلة من تذبذب الأسعار في نطاقات تداول ضيقة، وذلك في ظل تزايد تدريجي في الطلب إلى جانب صدور بيانات قد تسهم في حركة الأسواق، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الذهب العالمي تعاني من التذبذب كبير وعدم وضوح الاتجاه، وفق جولد بيليون.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2180 جنيها للجرام وهو أعلى سعر سجله خلال جلسة الأمس التي شهدت ارتفاع بمقدار 23 جنيها للجرام وصولاً لأعلى مستوى لها منذ ايام كثيرة، قبل أن تتراجع بشكل طفيف وتغلق عند 2177 جنيها للجرام.