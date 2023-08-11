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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء العمرانية والدقي والعجوزة.. صور

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بعدد من الأحياء
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة ، حاله النظافة والتواجد الميداني لفرق العمل بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية .

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بالاستمرار بجهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والحفاظ علي الحاله العامه للنظافة بالطرق والشوارع التي تم تطويرها ومراعاة التواجد الدوري لورديات النظافة علي مدار اليوم ومتابعه أداء شركات الجمع السكني. 


وشدد المحافظ علي ضرورة تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء وفقا للضوابط التي تم تحديدها مؤكداً علي متابعه مواعيد غلق المحال التجارية وعدم السماح بالاضاءات المبهرة . 
 

كما شدد المحافظ علي الاستجابه الفورية لشكاوي المواطنين وعدم السماح بتعدي المحال والكافيهات والمطاعم علي الطرق العام وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة اللواء ممدوح ذكي رئيس حي جنوب واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي .

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