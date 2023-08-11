هربا من الحرارة.. إقبال على مدينة رأس البر بدمياط

شهدت مدينة رأس البر إقبالًا متزايد من المصطافين والرواد على البوابات وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع برأس البر، وذلك وسط استعدادات مكثفة من الوحدة في كافة المرافق والخدمات لتقديم أفضل الخدمات المواطنين ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

وجدير بالذكر أن العمل يجري من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، بالإضافة لـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 خيم للإسعاف و33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم اليوم إنقاذ 68 حالة من الغرق كما تم تسليم 203 أطفال تائهة إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف 2023 .

ويتوافد المصطافون على مدينة رأس البر في دمياط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وهربا من موجة الحر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين ، إذ يجري العمل من أول ضوء مع تكثيف الجهود على الشاطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة.

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‏ كما شن مجلس مدينة رأس البر في دمياط حملات مكبرة حفاظًا على أمن وسلامة المصطافين ورواد الشاطئ، والمظهر الحضاري للمدينة، حيث قام فريق العمل بالشاطئ بالتصدي الفوري وإزالة الخيام من على الشاطئ حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين ورواد الشاطئ نظرًا لما تحتويه تلك الخيام من مواد وأدوات قابلة للاشتعال دون أي احياطات للأمن والسلامة، بالإضافة لمتابعة انتظام الأعمال وتقديم الخدمات الشاطئية المصطافين والرواد؛ وذلك في إطار اهتمام الوحدة بتقديم أفضل الخدمات المواطنين خلال موسم صيف 2023.