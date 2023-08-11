فعاليات الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكتروني بالشراكة بين "العمل" و"الأغذية العالمي" بأسوان

تفقد فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان فعاليات الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكترونى بمركز التدريب المهنى بالمحمودية التابع بالمديرية، وذلك فى إطار الشراكة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى، ونقل فوزى صابر تحيات وزير العمل ومحافظ أسوان للمتدربين لحرصهم على التدريب واكتساب المهارات والمعارف التى تؤهلهم لسوق العمل، مقدمًا شكره لبرنامج الأغذية العالمى على تنظيم مثل هذه البرامج التى يتطلبها سوق العمل حتى يستطيع الشباب تنفيذ مشروع خاص بأقل تكلفة، والتى أصبحت لغة العصر الحالى.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل الحر، وفقًا لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وناشد مدير مديرية العمل المتدربين على الجد والاجتهاد خلال التدريب وتقديم مشاريع تليق بهم فى نهاية الدورة التدريبية .

فيما وجه المتدربين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على حرصها الدائم والدؤوب للارتقاء بمستوى الشباب، مقدمين شكرهم أيضاً للوزير حسن شحاتة، والمحافظ أشرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية فى مراكز تدريبية مميزة تنافس أفضل المراكز الأخرى.

IMG-20230811-WA0008

IMG-20230811-WA0006

IMG-20230811-WA0007