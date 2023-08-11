ads
الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير عام «الطاقة الذرية»: إسقاط المسيرة الأوكرانية لم يؤثر على محطة زابوريجيا

الطاقة الذرية
الطاقة الذرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أن إسقاط الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مدينة إنيرهودار، لم يؤثر على سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وفقا لما أفادت به «القاهرة الإخبارية».

وذكر، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خملنيتسكي وريفنا وجنوبي أوكرانيا وموقع تشيرنوبيل، سمعوا أكثر من إنذار لغارات جوية في جميع الأنحاء في اليوم السابق على الواقعة. 

وأشار إلى أن كل فرق السلامة والأمن في المنشآت لم تتأثر، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية الروسية، أبلغت يوم الأربعاء بحدوث اعتراض طائرة مسيرة للجيش الأوكراني، تتحرك في اتجاه المحطة، وذكر الأمن الروسي، بعد ذلك، أن طائرة مسيرة حاولت ان تهاجم منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك التابعة لمحطة زابوريجيا.

إسقاط الطائرة المسيرة الدولية للطاقة الذرية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القاهرة الاخبارية الطائرة المسيرة