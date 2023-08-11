مجلس الأمن الروسي: استسلام أوكرانيا قد يفتح الطريق إلى السلام

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 02:52 م

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، "إن ما تحتاجه أوكرانيا حقا هو الاستسلام، الذي قد يفتح الطريق إلى السلام".. مشيرا إلى أن واشنطن وكييف لا تريدان ذلك.

وأضاف ميدفيديف - عبر منصة "تليجرام" الاجتماعية، وفقا لما. ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، "أن أمريكا تريد سلطة مطلقة، وفى سعيها لذلك لا تكترث بدماء الأوكرانيين".. وتابع قائلا "الآلاف من جنود القوات المسلحة الأوكرانية يموتون أثناء الهجوم المضاد، لكن حتى هذا الجهد لن يساعد نظام كييف فى البقاء".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في 21 يوليو الماضي، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق نتائج على الأقل حتى الآن، وأن الرعاة الغربيين لكييف محبطون بشكل واضح من سير "الهجوم المضاد".

من جانب أخر، أعلنت رئيسة المركز الصحفى لقيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك صباح اليوم الجمعة أن الجيش الروسي يحتفظ حتى اليوم ب 10 سفن حربية في البحر الأسود، ولكن لم يكن أي منها حاملات صواريخ.

وقالت هومينيوك (في تصريح نقلته وكالة أنباء"يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية):" هناك حاليًا 10 سفن روسية في البحر الأسود من دون حاملات صواريخ بينهم. وبالأمس، تم إحضار حاملة صواريخ تحت الماء إلى نقطة القاعدة، لكنها لم تعد متورطة في اي مهام عسكرية".

وأضافت هومينيوك أنه بالإضافة إلى ذلك، علمنا أن الجيش الروسي يقوم حاليًا باستطلاع جوي قوي. نلاحظ ذلك في النشاط الذي تجريه الطائرات بدون طيار والطيران بشكل عام. ومن المرجح بهذه الطريقة أن يبحثوا مرة أخرى عن أهداف لهجمات مستقبلية".