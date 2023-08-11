توتر في أوكرانيا بعد إطلاق روسيا صواريخ باتجاه كييف

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الجمعة، حالة من التوتر والهلع، بعد سماع دوي عدة انفجارات، وتفعيل منظومات الدفاع الجوي في المدينة.

وأعلنت القيادة الجوية الأوكرانية أنه تم إطلاق صواريخ روسية من طراز كينجال باتجاه منطقة العاصمة كييف، وأنه تم اعتراضها وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

وطلب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو من السكان البقاء في ملاجئ الاحتماء من الغارات الجوية، وأكد أن السلطات تبذل قصارى جهدها لحماية المدينة والمواطنين.

وقال مصدر عسكري أوكراني لـ"رويترز" إن هذه الصواريخ هي رد على ضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية على مواقع روسية في شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس.

وأضاف المصدر أن هذه الضربات كانت جزءا من عملية استخباراتية لجمع معلومات عن نشاطات روسيا العسكرية في تلك المناطق، وأنه تم تنفيذها بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت روسيا قد اتهمت أوكرانيا بالتحضير لحرب على نطاق واسع ضدها، وأعلنت عن نشر قوات إضافية على حدودها مع أوكرانيا.

وفي المقابل، اتهمت أوكرانيا روسيا بالتدخل في شؤونها الداخلية، ودعم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

ولقد تصاعد التوتر بين البلدين منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، واندلاع نزاع مسلح في شرق أوكرانيا بين قوات الحكومة والانفصاليين المدعومين من روسيا.