باحث لـ"القاهرة الإخبارية": أي فوضى تصيب النيجر الآن ستمتد لدول المنطقة

قال الدكتور على المرعبي، الباحث السياسي، إن القرار الناتج من مجموعة «إيكواس» في القمة التي انعقدت في نيجريا بتفعيل قوة الاحتياط يشير إلى تقدم الحل السياسي على الحل العسكري بالنيجر، مشددًا على أن أي فوضى تصيب النيجر الآن ستمتد إلى جميع دول المنطقة.

وأضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، الأصوات التي كانت تدعو إلى التدخل العسكري بالنيجر بدأت تتراجع وأصبحت لأصوات التي تدعو إلى ذلك خافتة مع أن رئيس ساحل العاج دعا إلى التدخل العسكري واعتقد ذلك لا يعني أي شي حتى دولي وخاصًة الموقف الأمريكي كان واضحا منذ البداية بأن التدخل العسكري يجب ألا يكون هو الحل.

وتابع«المرعبي»، أن الولايات المتحدة ذكرت على لسان وزير خارجيتها أنه يجب اللجوء إلى الحل الدبلوماسي والسياسي للأزمة بالنيجر، فقد قال رئيس منظمة« إيكواس» إن «أي فوضى ستصيب النيجر الآن ستمتد إلى جميع دول المنطقة»، ومن ثم، فإنه يتم الدعوة إلى الحل الدبلوماسي فقط.