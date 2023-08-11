رئيس "البيئة" العالمي يحذر من تداعيات تغير المناخ: «الحر سيصل لدرجة الاحتراق»

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن العالم يعيش اليوم اضطراباً مناخيًا بسبب عدة أسباب منها التغيرات المناخية والاحتباس العالمي هو الذي قام بإيصالنا لتلك لمرحلة، والحرائق التي حدث بكندا وأوروبا ولبنان وإفريقيا وغيرها هي حرائق وصلت لمراحل الرماد بمعنى أن كل الأشجار وكل شيء قد احترق حتى وصل لرماد.

وأضاف رئيس حزب البيئة العالمي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، كل تلك الحرائق بسبب الاحتباس العالمي التي ستؤدي في المستقبل لحدوث حرائق بمساحات واسعة وعدم السيطرة عليها واختلاف المناخ بالمناطق المختلفة بسبب احتباس طبقات الجو العليا لذلك تصبح الأمطار بشكل فيضانات والحر سيصل إلى درجة الاحتراق.

وتابع« كامل»، ستشهد مناطق فيضانات وأمطار غزيرة ومناطق أخرى ستشهد برودة شديدة وحرائق شديدة بسبب الاحتباس الحراري المستمر منذ 5 سنوات حتى اليوم الذي يسمى« ظاهرة النينيو » المسؤولة عن تغير المناخ.