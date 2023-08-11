مخرج "بيت الروبي" يكشف عن أكبر إيراداته في تاريخ السينما المصرية

أعلن بيتر ميمي مخرج "بيت الروبي" إن الفيلم حقق أكبر إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وصولا إلى 120 مليون جنيه، وفق ما نقل عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ودون المخرج عبر حسابه الشخصي على منصة "فيسبوك"، بوستر الفيلم، معلقا: "رسميا بيت الروبي أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية".

بيت الروبي

وتدور أحداثه حول تغير أحوال إبراهيم الروبي الذي اعتاد العيش بهدوء في منطقة ساحلية بصحبة زوجته وطفليه، عندما يأتي شقيقه الصغير لزيارته ويقرر اصطحابه للقاهرة، وتقابلهما أزمات صعبة وذلك في إطار كوميدي.

والفيلم من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، من إنتاج شركة سنرچي للإنتاج الفني.