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الجمعة 11 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يشرف على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقف تحويل وحدة سكنية لنشاط تجاري

جانب من متابعة السكرتير
جانب من متابعة السكرتير العام المساعد على البناء المخالف
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أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف على الإجراءات القانونية المنفذة حيال قيام أحد المواطنين بشارع أحمد حجازي بمدينة بني سويف بتحويل وحدة سكنية يملكها  إلى نشاط تجاري بدون ترخيص، من الجهات المختصة واتباع الإجراءات اللازمة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف، من خلال تطبيق القانون والتعامل الفوري في المهد مع أية مخالفات مستجدة والتي يتم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أو حملات مسؤولي الوحدات المحلية.

وقامت الوحدة المحلية برئاسة هاني الجويلي، بتشكيل لجنة ضمت علاء الصغير، وفواز رجب نائبي رئيس المدينة، وأشرف أحمد رئيس المنطقة الخامسة، ومسئولي الإدارة الهندسية والتنظيم، بوقف الأعمال المخالفة، وإلزام المخالف برد الشيء لأصله، مع اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

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